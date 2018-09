Philippinen: Bürgermeister in Rathaus erschossen

Auf den Philippinen ist ein Bürgermeister von einem Killer-Kommando regelrecht hingerichtet worden. Das Oberhaupt der Stadt Ronda, Mariano Blanco, wurde in der Nacht auf Mittwoch von vier bewaffneten Männern in seinem Büro überfallen und durch Schüsse so schwer verletzt, dass er kurz darauf in einem Krankenhaus starb. Den unbekannten Tätern gelang die Flucht.