Vassilakou: „Werde auch weiterhin Politik machen“

„Krone“: Frau Vizebürgermeisterin, in grüner Tradition fangen Sie wahrscheinlich demnächst bei der ASFINAG an und gehen in ein paar Monaten mit Kanzleramtsminister Gernot Blümel spazieren. Richtig?

Maria Vassilakou: Und Michael Jeannée sieht mich schon in der Küche im eigenen Wirtshaus. Aber im Ernst, ich konzentriere mich in den nächsten Monaten zu 100 Prozent auf das Ressort. Ich werde mir danach Gedanken machen, was ich tue. Vielleicht gönne ich mir auch eine Auszeit nach all den Jahren.