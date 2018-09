„Krawuzikapuzi“: Rennen um Kasperltheater eröffnet

100.000 Euro als Verhandlungsbasis

100.000 Euro beträgt die Verhandlungsbasis für den Käufer, der bis 29. September den Zuschlag bekommen soll. Dank 80 Prozent Auslastung und gutem Marketing bleiben dem künftigen Betreiber nach Abzug aller Fixkosten satte Gewinne. Und das, obwohl Müller auf jegliche Fördermittel für das Theater verzichtet. Zusätzlich erhält der Chef auch die wertvollen Markenrechte an Kasperl, Pezi und Co. In Summe scheint es daher sehr wahrscheinlich, dass die Publikumslieblinge auch im Herbst 2019 noch auf der Bühne stehen.