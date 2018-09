Moskauer Polizei macht Jagd auf „Koffer-Killer“

Die Moskauer Polizei entdeckte die Opfer in abgestellten Koffern. Die erste Frauenleiche wurde nach Angaben der Behörden am 8. August in der Nähe eines Spielplatzes im Südwesten der Metropole entdeckt. Die zweite Leiche wurde nun am Freitag in einer Gasse in unmittelbarer Nähe eines großen Einkaufszentrums im Südosten der Stadt gefunden.