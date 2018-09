Brite findet mysteriösen Kadaver im Meer

100 Jahre alte Schildkröte

Laut Experten handle es sich bei dem mysteriösen Fund um eine Lederschildkröte, die mindestens 100 Jahre alt sein könnte. Das Reptil ist ein seltener Gast in diesen Meeresbreiten. Lederschildkröten leben vorwiegend in tropischen Gewässern. Dass man ein derartiges Exemplar an der südbritischen Küste entdeckt, ist pures Glück. Für James Mustoe jedenfalls war es ein einmaliges Erlebnis. „Ich habe meinen Kindern gesagt, dass sie noch ihren Enkeln davon erzählen können“, so der Brite.