Räikkönen vor Vettel - Ferrari dominiert in Monza!

Hamilton wurde zwar ausgebuht, ihm kann selbst ein noch so kleiner Zwist im Hause Ferrari nur recht sein. Nachdem er zuletzt vier Mal in Folge in Monza die Pole geholt hatte, gab es diesmal zumindest im Qualifying für den englischen Vorjahressieger kein Vorbeikommen an den Ferraris. „Wir haben einen soliden Job abgeliefert und alles gegeben, was wir können“, meinte er. „Am Ende war es ohnehin eng und wir werden auch am Sonntag alles geben.“ Teamchef Toto Wolff ergänzte: „Wir müssen eingestehen, fair geschlagen worden zu sein. Ferrari ist im Moment einfach auf einer guten Welle.“ Ein Ferrari-Heimsieg wäre in Monza doppelt und dreifach emotional - und er würde an das erinnern, was vor 30 Jahren Gerhard Berger gelungen war. Der Tiroler sorgte damals in Monza für den ersten Ferrari-Sieg nach dem Ableben des „Commendatore“ Enzo Ferrari. Vor Kurzem ist mit Sergio Marchionne bekanntlich ebenfalls der Ferrari-Chef gestorben…