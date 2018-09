Nationalbank bietet der Türkei ihre Hilfe an

Lira stabilisiert sich leicht

Die türkische Lira hat sich am Freitag ein wenig stabilisiert. Hintergrund dürften die jüngsten finanzpolitischen Maßnahmen der Regierung in Ankara sein. Diese hat Steuern auf Guthaben in ausländischer Währung erhöht. Die Quellensteuer auf Geldeinlagen in ausländischer Währung von bis zu sechs Monaten wurde laut einem im Amtsanzeiger veröffentlichten Präsidialdekret von 18 auf 20 Prozent angehoben. Die Quellensteuer auf Geldeinlagen in Lira von bis zu sechs Monaten wurde dagegen von 15 auf fünf Prozent gesenkt.