Trump legt gegen Türkei nach: „Wir zahlen nichts!“

Erdogan hofft auf Investoren aus dem Ausland

Wegen der Krise war es zu massiven Währungsturbulenzen in der Türkei gekommen. Erdogan hofft deswegen auf das Engagement finanzstarker Investoren. Vier Tage nachdem die türkische Landeswährung Lira wegen des Streits mit den USA auf historische Tiefstände gefallen war, sprach Finanzminister Berat Albayrak am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit 4000 ausländischen Investoren aus Europa, den USA und dem Nahen Osten.