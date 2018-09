Salzburg-Knipser Hwang wechselt nach Deutschland

Im verlorenen Champions-League-Play-off gegen Roter Stern Belgrad (0:0 und 2:2) fehlte Hwang. Er weilt derzeit bei den Asienspielen in Indonesien, um als möglicher Sieger dem Wehrdienst in der Heimat zu entgehen. Dort trifft er mit Südkoreas U23 am Samstag im Finale auf Japan.