Energydrinks als unterschätzte Gefahr?

Ein anderes Problem ergibt sich laut Untersuchungen bei den 20- bis 25 Jährigen: In der dieser Altergruppe werden Energydrinks oft in sehr großen Mengen in besonders kurzer Zeit konsumiert, vor allem auf Partys und in Discotheken. Vermischt mit Wodka kennt das mittlerweile wohl jeder. Zusätzlich zu den großen Mengen Energydrink und dem Alkohol wirken noch die lange Wachphase und meistens auch noch die intensive Bewegung (Tanzen) zusammen, so entseht eine extrem große Belastung für den Kreislauf.