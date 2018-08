Zechpreller speiste in 15 Wiener Lokalen - Haft

Innerhalb eines Monats richtete er einen Schaden von 414,40 Euro an, wie am Freitag von Richterin Andrea Philipp-Stürzer erörtert wurde. Der 45-Jährige hatte sich am Straflandesgericht wegen gewerbsmäßigen Betrug verantworten müssen. „Warum haben Sie das gemacht in so kurzer Zeit“, fragte Philipp-Stürzer. „Weil ich Hunger und Durst hatte“, sagte der Mann, der bei seinem Aufenthalt in Wien zum Schluss auf der Straße lebte. Mit dem Hinweis auf soziale Einrichtungen in der Bundeshauptstadt, sagte der 45-Jährige zur Richterin: „Bei der Caritas bin ich weggeschickt worden.“