Der Linzer Westring hat nun endgültig grünes Licht

„Krone“-Leser wissen, dass ein unterlegener Bieter gegen die Vergabe des Westrings an ein österreichisch-italienisches Konsortium Einspruch beim Bundesverwaltungsgericht eingelegt hat. Umsonst! Denn das Gericht hat gestern - übrigens exakt 1151 Tage nach dem pompösen Spatenstich - den Einspruch abgewiesen. „Damit steht dem Westring nichts mehr im Weg“, freut sich Martin Pöcheim von der Asfinag. Der erklärt, dass in den kommenden Wochen die Vergabe an das Konsortium vertraglich fixiert werden soll, zwei Monate später sollen dann die Bauarbeiten beginnen.