Unser Hausarzt ist vom „Aussterben“ bedroht

Auch in Oberösterreich wird der Mangel (nicht nur) an Hausärzten immer drückender - nicht nur gefühlt, sondern auch mit aktuellen Zahlen untermauerbar. Hier (in der Langversion in der Printausgabe) finden Sie den Überblick, aber auch die (teilweise düsteren) Gedanken eines Trauner Arztes, der ohne Nachfolger in Pension gehen muss. Vorschläge, was zu tun wäre, gibt es aktuell wieder, aber es wäre ein ganzes Bündel umzusetzen.