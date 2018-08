Betrüger wollte sich als Zwillingsbruder ausgeben

Der 31-Jährige steht in dringendem Verdacht, in Frankreich insgesamt sechs Navigationsgeräte gestohlen und danach über eine Online-Plattform weiterverkauft zu haben. Zudem wird ihm Internetbetrug in 25 Fällen vorgeworfen, so die Polizei am Mittwoch. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 8000 Euro.