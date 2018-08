1400 Euro weniger Gehalt für Wiens Feuerwehrmänner

„Jetzt ist auch auf den Gehaltszetteln sichtbar, dass es zu einem Wegfall der bisher gewährten Steuerfreibeträge gekommen ist“, stellen die Gewerkschafter in ihrem Brief an die Feuerwehrleute fest, der auch der „Krone“ vorliegt. Und sie erklären auch den Grund für diesen heftigen Reallohnverlust für die in harten Einsätzen geforderten Lebensretter: Das Finanzamt hat eine Steuertrickserei der Stadt Wien abgestellt.