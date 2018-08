Druck bei Migration: Unmenschlich oder richtig?

Schließlich wird die Larmoyanz über das Erstarken von politischen Hardlinern wie Matteo Salvini und den Rechtsruck in Europa auch keinen Flüchtling davor bewahren, sein Leben für eine bessere Zukunft in Europa aufs Spiel zu setzen. Sie vernebelt nur das Grundproblem und sorgt damit dafür, dass sich immer mehr Europäer scheinbaren Heilsbringern, die für eine restriktive Zuwanderungspolitik eintreten, zuwenden. Will man das tatsächlich verhindern, hilft es, den Blick wieder auf das Wesentliche zu richten und endlich eine gesamteuropäische Lösung zu präsentieren. Es wäre schön langsam an der Zeit.