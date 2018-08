Rauferei: Mütter geben „Rocky V“ am Schulweg

In einem Handyvideo sind die beiden Frauen zu sehen, während sie auf offener Straße aneinandergeraten. Die Fahrerin des blauen Jaguar soll die Lenkerin des grauen Audi beim Spurwechsel geschnitten haben, berichteten Augenzeugen gegenüber der „Daily Mail“. Was folgte, grenzt fast schon an eine Schlägerei. Die Jaguar-Lenkerin warf die Audi-Fahrerin zu Boden, es wurden Fußtritte und Fausthiebe ausgeteilt.