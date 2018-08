Shop in der PlusCity mit „Parkplatz“ für Männer

„Wir können und wollen mit den großen Marken und Ketten mithalten“ - diese Worte aus dem Mund von Liwest-Geschäftsführer Stefan Gintenreiter unterstreichen den Weg, den das von Linz aus agierende Unternehmen mehr und mehr geht. Näher zum Kunden will die Liwest, die derzeit rund 131.000 Haushalte mit Internet, Fernsehen und Telefonie versorgt. Heute wurde in der PlusCity in Pasching ein neuer Shop eröffnet.