Rückbau an den Kärntner Seen gefordert

Neue Appartements am Wörthersee-Südufer, eine Villa im Schutzgebiet, ein von der Gemeinde verkauftes Seeschloss als Privatdomizil: Die Verbauung der heimischen Seen regt immer stärker auf. „Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht irgendwo ein Seegrund feilgeboten wird und als Spekulationsobjekt endet. Leidtragende sind die Bürger und der Tourismus. Die Betonierwut an heimischen Gewässern muss endlich ein Ende haben!“, geht Philipp Liesnig, Vorsitzender der Naturfreunde, in die Offensive.