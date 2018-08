Die besten Mikrowellen unter 80 Euro

Die Mikrowelle: Tagtäglich sorgt sie für warmes Essen und volle Mägen. Sie hat ein besonderes Alleinstellungsmerkmal unter den Küchengeräten: Sie ist etwas für jedermann! Egal ob Kochmuffel, Hobbyköchin, die ihre tiefgefrorenen oder übergebliebenen Gaumenfreuden aufwärmt, gestresste Hausfrau und Mutter, Single, dem es keine Freude macht für sich alleine dem Löffel zu schwingen oder Büroangestellten, die keine andere Möglichkeit haben.



Mehr als jeder zweite Haushalt ist mit einer Mikrowelle ausgestattet. Und trotzdem wissen die meisten gar nicht, was man mit ihr alles machen kann. Sie kann nämlich viel mehr als bloß erwärmen, garen oder aufwärmen. Was Sie mit ihr alles zaubern können - erfahren Sie in „Mikrowellen Rezepte“, „Geniale Job-Küche“ sowie in "Mug Meals: Im Becher gekocht“