Not-OP: Große Sorge um Jürgen Drews!

Am Samstag trat Drews erneut auf - obwohl ihm die Ärzte zwei Wochen Ruhe angeordnet hatten. „So einfach ist Jürgen nicht von der Bühne wegzukriegen - er würde depressiv werden“, so Ehefrau Ramona. Doch die Strapazen des Konzert waren offenbar zu viel für den den 73-Jährigen. Am Sonntag ging es Drews laut Informationen der deutschen Zeitung so schlecht, dass er erneut ins Krankenhaus musste.