Von Tropengebiet zur Winterszene in nur drei Tagen

Auf der Hutterer Höss und auch auf der Zwieselalm stapften Wanderer am Sonntag durch den Schnee. Drei Tage zuvor hatte man hier oben noch an der 30-Grad-Marke gekratzt. Am Sonntag erreichte keine Wetter-Station im Land den „Zwanziger“, am Feuerkogel blieb es mit knapp vier Grad eisig und für heute früh prophezeien die Meteorologen einstellige Werte.