Banden nehmen immer öfter Familien ins Visier

Die Serie an Überfällen, bei denen die Opfer in ihren eigenen vier Wänden bedroht, misshandelt und ausgeraubt werden, reißt nicht ab. In der Nacht auf Samstag wurden im Burgenland ein Einfamilienhaus geplündert und die Bewohner verletzt. Die Täter gehen immer brutaler vor, die Opfer leiden jahrelang an den Folgen.