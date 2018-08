Überfall auf Familie nach einem Jahr geklärt

Ausgebranntes Autowrack in Ungarn entdeckt

Eine Sofortfahndung nach dem Trio verlief zunächst erfolglos. Später konnte das Fluchtfahrzeug dank länderübergreifender Zusammenarbeit ausgebrannt in einem Feld in Ungarn entdeckt werden. Langwierige Ermittlungen folgten, die letztlich von Erfolg gekrönt waren: Drei Ungarn im Alter von 36, 43 und 44 Jahren konnten schlussendlich ausgeforscht werden. Sie waren bereits im Jänner im Zuge einer Einbruchsserie in ihrem Heimatland geschnappt und in Haft genommen worden.