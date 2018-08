Vater löschte brennende Pfanne

Gegen Sonntagmittag hatte der 39-jährige Mann in seiner Wohnung in Gallizien eine Pfanne mit Öl auf dem Elektroherd aufgestellt und dann kurz die Küche verlassen. Zum Glück bemerkten die Kinder die Rauchentwicklung und alarmierten sofort ihren Vater. Dieser konnte unter Mithilfe eines Nachbarn die bereits in Vollbrand stehende Pfanne mit einem Feuerlöscher löschen. Der 39-Jährige wurde von der Rettung zur Untersuchung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.