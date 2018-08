Mit Auto überschlagen und in Maisacker gelandet

Aufgrund regennasser Fahrbahnen haben sich am Samstag mehrere Unfälle ereignet: Eine 32-jährige Lenkerin aus Völkermarkt geriet auf der Gottesbichler Straße bei Hörtendorf ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Maisacker. Die Frau musste aus dem Wrack befreit werden. Auch auf der Faaker See Straße im Bereich Mittewald kam eine 48-Jährige mit ihrem Pkw ins Schleudern und überschlug sich ebenfalls und auf der Drautalstraße ist eine 19-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug über eine Straßenböschung gestürzt.