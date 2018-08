Unwetter zeigte: Glemmtal braucht noch mehr Schutz

Wer raus wollte, konnte zu den vorgegebenen Zeiten raus. Über Nacht blieb die Straße aber Sicherheitshalber gesperrt. Wir sind froh, dass es bei diesem Unwetter keine Opfer gab. Gleichzeitig möchte ich mich bei allen bedanken, die mitgeholfen haben, sei es von den Feuerwehren, der Wildbach- und Lawinenverbauung und der BH Zell am See. Ohne so eine Unterstützung wären wir aufgeschmissen gewesen. Man sieht bei uns, was man bewegen kann, wenn alle zusammenhelfen.