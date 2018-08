„Zu früh, von Verdrängungseffekt zu reden“

Bezirk sieht Bürgermeister in der Pflicht

Der „Verdrängungseffekt“, den etwa Bezirksvorsteherin Uschi Lichtenegger (Grüne) beklagt, sei „marginal“, heißt es weiter. Diese allerdings will sehr wohl eine Vertreibung Betroffener in umliegende Grätzel beobachtet haben und sieht auch weiterhin Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in der Pflicht. Auch hat der Bezirk bereits erste Maßnahmen gesetzt. Einige Sitzbänke auf der Praterstraße werden etwa versetzt. Hotels und Geschäfte hätten sich beschwert, dass immer wieder pröbelnde Personen vor den Eingängen stünden oder dort etwa urinieren würden.