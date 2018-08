„Baby-Hitler“-Protest bei Kurz-Besuch in Erfurt

Der Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz beim Jahresempfang der Thüringer CDU-Fraktion in Erfurt ist am Donnerstag von Protesten begleitet worden. In Anlehnung an mehrere Artikel in einem deutschen Satiremagazin, in denen der österreichische Regierungschef im letzten Jahr verunglimpft worden war, bezeichneten die Jugendverbände der Grünen, der Linken und der SPD Kurz als „Baby-Hitler aus dem Geilomobil“. Die AfD erstattete Strafanzeige.