Bei Museumsbesuch in Kunstinstallation gestürzt

Unfall trotz Sicherheitsmaßnahmen

Die Installation ist ganz mit schwarzen Pigmenten ausgefüllt - was Kunstfans darüber rätseln lässt, ob es tatsächlich in die Tiefe geht. Das schwarze Loch befindet sich in einem quadratischen Würfel, vor dem Betreten erhalten die Besucher eine Sicherheitsinstruktion. In dem Raum befinden sich zudem Warnhinweise, dass man sich dem Loch nicht nähern solle. Ein Museumsmitarbeiter sei ebenfalls ständig anwesend, hieß es. Warum der Besucher trotzdem in das Loch stürzte, ist unklar.