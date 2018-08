metoo-Aufdeckerin weist Sex-Vorwürfe zurück

„Ich dementiere und weise den Inhalt des von der ,New York Times‘ veröffentlichten Artikels, der in den internationalen Medien zirkuliert, zurück“, wurde Argento zitiert. Sie sei „zutiefst schockiert“ über die „absolut falschen“ Nachrichten und sprach von „Verfolgung“. Sie habe nie irgendeine Form einer sexuellen Beziehung mit Bennett gehabt. Bennett hatte 2004 in dem Film „The Heart Is Deceitful Above All Things“ Argentos Sohn gespielt.