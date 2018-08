Die Hälfte der Pensionisten erhält um 2,6% mehr!

„Müssen Kürzungen von SPÖ reparieren“

„Unsere Pensionisten, die so viel für Österreich gearbeitet haben, sind dieser Regierung immens wichtig. Sie haben es sich verdient, ihren Lebensabend in Würde verbringen zu können“, so Vizekanzler Heinz-Christian Strache. Aus der von ihm angekündigten Einmalzahlung ist nun übrigens doch nichts geworden. Sozialministerin Beate Hartinger-Klein nutzt jede Gelegenheit, um die SPÖ zu attackieren: „Wir müssen die Pensionskürzungen der SPÖ geführten Vorgängerregierungen reparieren."