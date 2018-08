Indonesien erneut von schweren Beben erschüttert

Häuser eingestürzt, Strom ausgefallen

Zahlreiche Häuser seien durch das Beben am Abend eingestürzt, in vielen Teilen Lomboks sei der Strom ausgefallen, sagte Nugroho. Er stellte zudem ein Video ins Internet, in dem ein großes Feuer zu sehen war, das in einem Dorf auf Sumbawa ausgebrochen war. Auch mehrere Bauten am Fuße des Bergs Rinjani stürzten ein, die bereits durch die früheren Beben beschädigt waren. Im Rinjani-Nationalpark, der seit einem Erdbeben Ende Juli geschlossen ist, gab es Erdrutsche.