Kärntner helfen den Erdbebenopfern in Lombok

Das Chaos live miterlebt hat die Wahlkärntnerin Theresia Gollner, die seit Jahren auf den Gili’s als Tauchlehrerin arbeitet. Sie organisiert seitdem mit 50 freiwilligen Helfern Kleidung, Nahrung, Wasseraufbereitung und vor allem Spendengelder für die zahlreichen Opfer. Auch ihre Eltern, Rita und Rupert Gollner in Arriach, haben ein Spendenkonto in Kärnten eingerichtet und für 30. August (20 Uhr) am Pilsachhof in Arriach 74 ein Konzert mit der Kärntner Gruppe „Humus“ organisiert. Gezeigt wird auch ein Film über Theresia. Spenden erbeten: Erdbeben Lombok: IBAN: AT40 3938 1000 0007 2165; (Raiba Arriach )