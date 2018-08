Tschechien: Dubiose Geschäfte mit Tigern und Löwen

Über 250 Großkatzen in privater Haltung

Mehr als 250 Großkatzen leben in Tschechien bei privaten Haltern und Züchtern. Bei den kommunalen Tierparks stößt das auf wenig Verständnis. „Ich halte es persönlich für falsch, die Haltung von Löwen oder Tigern als Privatvergnügen zu betreiben“, sagte Miroslav Bobek, Direktor des Prager Zoos. Er fordert seit Jahren rechtliche Regeln zum Schutz der seltenen Tiere - und der Öffentlichkeit. „Selbst einen Hund muss man in der Stadt an der Leine führen - einen Löwen aber nicht“, sagte der Zoologe. In Tschechien gebe es eine ganze Reihe von sogenannten „Zooparks“ oder „Bioparks“, in denen die Raubkatzen unter unzureichenden Bedingungen litten.