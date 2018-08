Nachdem die ÖVP-Europaabgeordnete Claudia Schmidt am Donnerstag mit einem Facebook-Posting über afrikanische und muslimische Flüchtlinge viel Staub aufgewirbelt hatte, hagelte es am Freitag scharfe Kritik - nicht nur von der Opposition. Schmidts Posting scheint auch ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer und ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas sauer aufzustoßen. Am Freitagvormittag forderten die beiden einen Widerruf von der Parteikollegin, ansonsten würden ihr Konsequenzen drohen. Schmidt kam dieser Aufforderung schnell nach: Bereits Freitagmittag war der entsprechende Eintrag gelöscht, stattdessen fand sich auf ihrem Facebook-Profil eine Entschuldigung.