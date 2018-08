Selena Gomez zeigt sich supersexy im Bikini

Auf denen ist Selena Gomez nicht nur im knappen Bikini, sondern vor allem mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht zu sehen. Auf weiteren Fotos schaut sie lasziv in die Kamera und rekelt sich in der Sonne. Ihre sexy Kurven sind dabei nicht zu übersehen und lassen die Sängerin, die sich erst vor einem Jahr einer schweren Nieren-OP unterziehen musste, gesund und selbstbewusst wirken. Es scheint fast so, als möchte sie der ganzen Welt, aber vor allem Bieber und Baldwin, sagen: „Mir machen diese Pärchen-Bilder nichts aus, ich genieße mein Leben in vollen Zügen!“