Deutscher Millionenbetrüger in Velden verhaftet

Ein in Deutschland gesuchter Millionen-Betrüger ist heimischen Ermittlern am Mittwoch in Velden ins Netz gegangen. Dem 55-Jährigen waren Fahnder des Wiener Landeskriminalamtes „nach intensiven Fahndungsmaßnahmen“ auf die Spur gekommen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Mann soll einen Schaden von knapp fünf Millionen Euro verursacht haben.