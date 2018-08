Michael J. Fox ertränkte Diagnose in Alkohol

Am nächsten Tag machte Fox einen Termin beim Therapeuten aus, um sein Leben nach der schlimmen Diagnose in den Griff zu bekommen: „Ich habe gelernt, dass Akzeptanz keine Resignation ist. Ich habe gelernt, nach vorne zu schauen, mit anderen Patienten zu arbeiten und mir von meiner Familie helfen zu lassen.“ Der „Zurück in die Zukunft“-Star gründete 2000 die Michael J. Fox Foundation, die bis heute fast eine Milliarde Dollar für die Parkinsons-Forschung gespendet hat.