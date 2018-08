Die „Tage des Donners“ kehren zurück nach Faak

Harley-Village auf 40.000 m²

In Faak wird auf 40.000 Quadratmetern wieder das Harley Village errichtet mit einer Expo, wo die kommenden Modelle ausgestellt werden, Probefahrten möglich sind bei rund 20 Harley Davidson Händlern sowie 30 Caterer für kulinarisch deftige Genüsse sorgen werden. 18 Bands werden die „Main Stage“ rocken. Zu den Top Acts gehören etwa The Darkness mit britischem Glamrock vom Feinsten oder die deutschen Senkrechtstarter The New Roses sowie die Backyard Babies aus Schweden.