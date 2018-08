Melanie C: „Mutter zu sein, ist der härteste Job“

„Wannabe“, „2 Become 1“, „Mama“ oder „Spice Up Your Life“ - die Hits der Spice Girls sind seit den 90ern nicht mehr aus den Dauer-Airplay-Charts wegzudenken. Die „Krone“ bringt am Samstag mit Melanie C ein Spice Girl nach Linz. Vorab spricht sie aber schon im Interview über ihren Erfolg, ihre Tochter, das Muttersein und warum sie so gerne eine Entertainerin ist.