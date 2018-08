Tiere in unseren Zoos relaxen auch bei Affenhitze

„Zu Mittag und am Nachmittag ziehen sich die Tiere gerne in den Schatten zurück, am aktivsten sind sie am frühen Morgen“, sagt Daniela Artmann vom Zoo Schmiding. Hier hat man an den heißen Tagen eine besondere Überraschung für die Affen parat: Eis. „Wir frieren etwa Früchte, die sie gerne essen, in Wasser ein. Die Tiere haben eine Freude beim Herausholen und sie genießen die Abkühlung sichtlich“, so die Direktorin. Eselbaby Charly würde gerne den ganzen Tag draußen verbringen, doch wird es bei der Hitze regelmäßig in den Stall getragen, damit es ihm nicht zu anstrengend wird.