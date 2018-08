Historischer Durchbruch beim Koralm-Tunnelbau

Lange erwartet wurde der historische Durchschlag beim Koralmtunnel - und am Dienstag war es so weit! Mit seinen 33 Kilometern wird er der längste Eisenbahntunnel Österreichs und einer der längsten weltweit. Für den Verkehr zwischen der Steiermark und Kärnten wird der Tunnel freilich erst in einigen Jahren freigegeben.