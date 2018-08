Piraten erobern die Karibik zurück

Übergriffe in nur einem Jahr um 163 Prozent gestiegen

Viele Venezolaner sehen offenbar keinen anderen Ausweg als die Kriminalität. Auch in den Gewässern vor Honduras, Nicaragua, Haiti oder St. Lucia kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Piraten. Wie die Plattform oceansbeyondpiracy.org berichtet, stieg die Zahl der Übergriffe von Piraten und jene bewaffneter Überfälle gegen Schiffe von 27 Vorfällen im Jahr 2016 auf 71 im vergangenen Jahr an - ein Plus von 163 Prozent. Auf einer Karte hat die Organisation die Orte der Angriffe festgehalten.