Italien: Liebeserklärung an Ronaldo am Titelblatt!

Beim Spiel von Juventus A gegen Juventus B vor 5.000 (inoffiziell 15.000 Zuschauern) traf Ronaldo schon nach sieben Minuten. Das veranlasste die Tageszeitung dazu, mit „Cristiamo“ also mit einem Wortspiel aus Cristiano und „Ti amo“ (zu Deutsch: ich liebe dich) zu titeln. Allerdings sind die Fans der gegnerischen Mannschaften ziemlich empört über die ansonsten unabhängige Tageszeitung. Die Meisterschaft in Italien geht am 18.8. los. Juventus muss am ersten Tag gegen Chievo ran. Das Spiel in Verona ist schon ausverkauft.