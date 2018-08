ServusTV behält MotoGP-Rechte!

„Die MotoGP hat sich in Österreich extrem schnell zu einem Erfolgsformat bei ServusTV entwickelt“, erklärte Christian Nehiba, Sportchef von ServusTV. Für ihn ist die MotoGP „der spektakulärste Motorsport der Welt - dass wir als erster österreichischer Privatsender ein solch attraktives Sportrecht auch für den deutschen Markt übertragen, ist eine große Auszeichnung für die Arbeit der letzten Jahre und gleichzeitig Verpflichtung, noch besser zu werden.“ Sender-Intendant Ferdinand Wegscheider zeigte sich „stolz“, dass DORNA „weiter mit uns als TV-Partner zusammenarbeiten will“. Manel Arroyo, Managing Director von Dorna Sports, streute umgekehrt dem Sender Rosen: „ServusTV hat in den vergangenen drei Jahren einen einwandfreien Job in Österreich gemacht und wird zukünftig auch in Deutschland ein unschlagbarer Partner sein.“