Klagenfurter brach im Drogenrausch zweimal ein

Im Drogenrausch war ein 22-Jähriger in seinem Wohnort Klagenfurt auf Einbruchstour. In der Nacht auf Sonntag ist er in ein Jugendzentrum eingestiegen. Ein „Krone“-Austräger hat die Polizei alarmiert und den Fluchtweg beschrieben; der Mann wurde gefasst. Stunden später versuchte er es in einer Trafik erneut.