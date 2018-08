Nilpferd tötet an See in Kenia Tourist aus China

Ein chinesischer Tourist ist am Samstag beim Fotografieren am Ufer eines Sees in Kenia von einem Nilpferd getötet worden. Der 66-Jährige sei am Ufer des Naivashasees nordwestlich der Hauptstadt Nairobi von dem Tier angegriffen worden, wie die kenianische Wildtierbehörde am Sonntag auf Twitter mitteilte.