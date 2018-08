Fünf Tschechen auf Gletscher in Bergnot geraten

Die Alpinpolizei, Bergrettung Heiligenblut und die Flugeinsatzstelle Klagenfurt wurden alarmiert. Die Polizisten konnten telefonisch mit den Wanderern Kontakt aufnehmen und mittels GPS-Koordinaten konnte rasch der Standort der Gruppe ausgemacht werden. Kurz vor 21 Uhr konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers die Tschechen am Kleinfleißkees, etwa 200 Höhenmeter unterhalb des Zittelhauses wahrnehmen. „Eine Landung war aufgrund der Wettersituation und der hereinbrechenden Dunkelheit nicht mehr möglich“, heißt es beider Polizei. Die Crew des Polizeihubschraubers konnte jedoch zwei Bergretter am Kleinfleißkees absetzen und acht weitere Retter stiegen zu den in Not geratenen Wanderern auf, die kurz vor Mitternacht bei ihnen eintrafen. Die ganze Gruppe konnte daraufhin unverletzt von den Einsatzkräften ins Tal begeleitet werden.