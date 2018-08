Heimbewohner löste am Ossiacher See Suchaktion aus

Weil ein 67-jähriger Bewohner eines Pflegeheims in Treffen am Ossiacher See am Freitagabend plötzlich spurlos verschwand und das Pflegepersonal aufgrund des schlechten Gesundheitszustandes des Mannes eine Notsituation befürchtete, wurde eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Nach mehr als fünf Stunden konnte der Patient in einer WC-Anlage aufgefunden werden…